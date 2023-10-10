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Царьград

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В Новосибирске школьница отсудила у гимназии 50 тысяч за избиение в туалете

В Новосибирске школьница отсудила у гимназии 50 тысяч за избиение в туалете

Инцидент произошёл в гимназии №8 в Первомайском районе Новосибирска.Школьница из новосибирской гимназии №8 отсудила у образовательного учреждения 50 тысяч рублей за то, что её избила в туалете одноклассница.

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