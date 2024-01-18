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В сеть попали кадры из Подольска в момент атаки беспилотника

В сеть попали кадры из Подольска в момент атаки беспилотника

Перехват БПЛА произошел во втором часу ночи.Новые кадры из Подольска попали в сеть после ночной атаки беспилотника Украины.

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Комментарии
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Александр Макеев
Нацисты регулярно прощупывают воздушные трассы для последующей массированной атаки на Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города, промышленные центры, военные аэродромы в глубине территории России. А тут намечается авиашоу в Жуковском летом проводить. - Оно ведь станет очень привлекательной целью для нацистов. Значит, российской армии поневоле придётся проводить фронтовую операцию по отрезанию нацистской Украины от сухопутной границы с нацистским НАТО и от побережья Чёрного моря. Чтобы перекрыть нацистам США-НАТО снабжение украинского нацизма военной техникой, боеприпасами и живой силой. Рано или поздно (не слишком ли поздно?) это всё равно надо будет сделать. А у России иногда получается небольшими пучками (по несколько десятков штук в пучке) уничтожать иностранных нацистов в Харькове и некоторых других местах. Куда иностранные нацисты батальонами без всяких проблем легко и быстро, с комфортом добираются из Польши, Румынии, Германии, Франции, Швеции...
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