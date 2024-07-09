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В мясе все чаще стали обнаруживать следы «мясного клея». Вот чем он опасен

В мясе все чаще стали обнаруживать следы «мясного клея». Вот чем он опасен

Фермент используется некоторыми производителями для увеличения массы продуктов.По данным Россельхознадзора и Роспотребнадзора, за последние два года число случаев обнаружения микробной трансглютаминазы, известной как «мясной клей», возросло почти в 2,5 раза.

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