Аксаков оценил возможность изъятия вкладов

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков опроверг сообщения о якобы готовящейся принудительной конвертации крупных вкладов россиян в долгосрочные или бессрочные «военные облигации», сообщает RTVI.
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