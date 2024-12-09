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Немецкому высокомерию пришел конец: авиакомпания Lufthansa может сменить прописку

Немецкому высокомерию пришел конец: авиакомпания Lufthansa может сменить прописку

Экономический кризис ударил также по авиакомпаниям Германии. Полеты из ФРГ и в страну стали невыгодными и при этом одновременно сталкиваются с огромными препятствиями в виде бюрократии правительства европейской страны.

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