Freepik выпускает «открытый» генератор изображений с искусственным интеллектом, обученный на лицензированных данных

Freepik, онлайнплатформа для графического дизайна, во вторник представила новую «открытую» модель изображений с искусственным интеллектом, которая, по словам компании, была обучена исключительно на лицензированных коммерческих изображениях, «безопасных для работы».
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