Гражданам дружественных стран упростили открытие счетов в российских банках

В России упростили порядок открытия счетов и вкладов в банках для граждан и юрлиц из 25 дружественных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Турция, Китай, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и другие, рассказал глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.