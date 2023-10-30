Гражданам дружественных стран упростили открытие счетов в российских банках

В России упростили порядок открытия счетов и вкладов в банках для граждан и юрлиц из 25 дружественных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Турция, Китай, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и другие, рассказал глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
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