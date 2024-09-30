Владимир Скачко: Приговор просроченному от недееспособного. Запад списывает Зеленского

В том, как в США восприняли убийство Израилем лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в Ливане, прозвучал очередной очень нехороший звоночек для просроченного главы Украины Владимира Зеленского.
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