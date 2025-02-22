Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Нам отмечать 23 февраля нельзя": кто готовит подкоп под один из столпов русского государства

"Нам отмечать 23 февраля нельзя": кто готовит подкоп под один из столпов русского государства

Русский Колоколъ Sergey Elagin/Business Online В канун Дня Защитника Отечества – 23 февраля любопытные новости приходят из регионов.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Не надо, под влиянием врагов России и подпевающим им пустоголовых блогеров, превращаться в Иванов, родства не помнящих. Кстати, как я понимаю, мусульмане хорошо помнят свою родословную и своих родственников, и это только укрепляет их дух и уверенность в себе. Так что негоже забывать свою историю и традиции, своих родственников и героев. И не надо обращать внимание на трепотню тех, кто пытается столкнуть в России людей по национальному признаку и забыть свои традиции. Надо жить своим умом, гордо следовать народным традициям и быть готовым всегда защищать свои ценности.
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19 час.
зуфар юсупов
С Днём Советской Армии!!! Мне 72 года. Как и нашему президенту. Естественно мы в разных бараках. Материальных, психологических, идеологических. Я, 72-летний патриот СССР. Не ответит мне никто из администрации главы государства о том, как на 25 тысяч рублей умудриться не помереть пенсионеру???  Честно, я не о себе. О своих ровесникам. Я проработал 50 лет в горнорудной промышленности, слава КПСС, немножко лучше живу.
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14 час.
Леонид Руси
Чуркобесы так и останутся зверями... Она на 600 лет отстают в развитии...
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9 час.
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