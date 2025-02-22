Виктор Гайдуков

Не надо, под влиянием врагов России и подпевающим им пустоголовых блогеров, превращаться в Иванов, родства не помнящих. Кстати, как я понимаю, мусульмане хорошо помнят свою родословную и своих родственников, и это только укрепляет их дух и уверенность в себе. Так что негоже забывать свою историю и традиции, своих родственников и героев. И не надо обращать внимание на трепотню тех, кто пытается столкнуть в России людей по национальному признаку и забыть свои традиции. Надо жить своим умом, гордо следовать народным традициям и быть готовым всегда защищать свои ценности.