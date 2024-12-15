Европейский кризис санкций: как Латвия и Литва заблокировали 15-й пакет мер против России Ольга ВайленкоЕвросоюз, стоящий на передовой санкционной войны против России, столкнулся с неожиданным препятствием.
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