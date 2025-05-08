Неделя триумфа: что сулит Шестерка Жезлов с 12 по 18 мая Елена ГалицкаяС 12 по 18 мая 2025 года главной картой недели по Таро становится Шестерка Жезлов — символ победы, признания и долгожданного прорыва.
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