Формула-3. Бельгия. Войзин выиграл 2-ю гонку у Монтойи, Форнароли стал 3-м и возглавил чемпионат, Бедрин – 23-й

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Пилот «Родена» Каллум Войзин одержал победу в основном заезде «Формулы-3» в Спа с поула. На второе место с четвертого прорвался гонщик «Кампоса» Себастьян Монтойя, третьим финишировал Леонардо Форнароли из «Трайдента».