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Райан Гиггз: «Спросил у Пепа, кто ему нравится в «МЮ». Он ответил: «Лучший игрок «Юнайтед» – Рэшфорд, забрал бы его хоть завтра»

Райан Гиггз вспомнил совместный ужин с Пепом Гвардиолой и Алексом Фергюсоном. «Нас было человек восемь, и Фергюсон посадил меня рядом с Пепом.

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