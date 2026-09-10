Полицейские Татарстана пресекли распространение запрещённой информации: нарушитель привлечён к ответственности

Сотрудниками ОМВД России по Зеленодольскому району в ходе мониторинга сети Интернет был выявлен факт размещения в одном из мессенджеров видеоматериалов, связанных с пролётом БПЛА над одним из предприятий района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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