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Политика как она есть

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В США усомнились в способности договориться с Россией по одному вопросу

В США усомнились в способности договориться с Россией по одному вопросу

Россия и США вряд ли заключат новый договор по сокращению стратегических вооружений вместо существующего СНВ-III до истечения срока его действия в 2026 году.

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Комментарии
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НИКОЛА ЧИРКОВ
Договариваться с  Американскими  зверьми  не стоит,  они  давно  готовят  народу  России  вместе с  звериной  Европы  уничтожение  русского  народа,  а  для  себя  они  готовят  &quot;Золотой миллиард&quot;. РОССИЯ  сама должна  готовится  к  своим  высоким  идеалам,  таким  как  возвышение  своей  древней  объединяющей  идеологии,  которая  была,  есть  и  которой  мы  с  пелёнок  пользуемся,  а  также  стать  ВЕЛИКОЙ  МОРСКОЙ  ДЕРЖАВОЙ,   для  этого  у  РОССИИ  есть  все  предпосылки.  РОССИИ  не  стоит  звериного  оскала  раньше  времени,  Россия  сама  должна  преступить  к великой миссии  к почитанию  Бога  Солнца.
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16 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Россия никому на самом деле не угрожает. Это ей угрожают, а потому (и дураку ясно), что у Россия нет планов по сокращению вооружений. Это именно коллективный запад практически бросил украину &quot;в топку&quot; с целью военного истощения России и продолжает подбрасывать &quot;дровишки&quot;( оружие, наемников и т д), типа: &quot;гори, гори ясно , чтобы не погасло!&quot; Ведь то, что делает запад, выглядит именно так - у российских граждан нет иллюзий по этому поводу...
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11 час.
Alex Nемо
Для чего США эти переговоры нужны понятно, а вот России они для чего? Чтобы опять надеть кандалы на российское МО в плане разработки и освоении новых видов и средств обороны?? На сегодня российские стратеги (Белые Лебеди) и стратегические ракетные войска это единственный сдерживающий фактор и причина почему на Россию не сыплются томогавки, трайденты и посейдоны с ядерными боеголовками.
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1 час.

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