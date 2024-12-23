НИКОЛА ЧИРКОВ Договариваться с Американскими зверьми не стоит, они давно готовят народу России вместе с звериной Европы уничтожение русского народа, а для себя они готовят "Золотой миллиард". РОССИЯ сама должна готовится к своим высоким идеалам, таким как возвышение своей древней объединяющей идеологии, которая была, есть и которой мы с пелёнок пользуемся, а также стать ВЕЛИКОЙ МОРСКОЙ ДЕРЖАВОЙ, для этого у РОССИИ есть все предпосылки. РОССИИ не стоит звериного оскала раньше времени, Россия сама должна преступить к великой миссии к почитанию Бога Солнца.

ТМ Татьяна Маштакова ТМ Россия никому на самом деле не угрожает. Это ей угрожают, а потому (и дураку ясно), что у Россия нет планов по сокращению вооружений. Это именно коллективный запад практически бросил украину "в топку" с целью военного истощения России и продолжает подбрасывать "дровишки"( оружие, наемников и т д), типа: "гори, гори ясно , чтобы не погасло!" Ведь то, что делает запад, выглядит именно так - у российских граждан нет иллюзий по этому поводу...