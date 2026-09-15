Маркетплейсам планируют запретить завышать комиссии для продавцов из России

Минэкономразвития подготовило второй пакет мер по регулированию платформенной экономики, который предусматривает ограничения на размер комиссий маркетплейсов для российских продавцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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