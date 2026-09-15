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Маркетплейсам планируют запретить завышать комиссии для продавцов из России

Маркетплейсам планируют запретить завышать комиссии для продавцов из России

Минэкономразвития подготовило второй пакет мер по регулированию платформенной экономики, который предусматривает ограничения на размер комиссий маркетплейсов для российских продавцов.

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