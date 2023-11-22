Армия России получила партию БМП-2 после капитального ремонта

Вооруженные силы России получили партию БМП-2, восстановленных после поломки. Бронетанковый ремонтный завод (560-й БТРЗ) холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) поставил российским военным боевые машины после починки.
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