Спикер Володин напомнил, что развал СССР начался с показа сомнительной «Интердевочки»

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты парламента заявил, что показ сомнительного кино «Интердевочка» мог повлиять на развал Советского Союза.
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