Военнослужащие группировки войск «Днепр» эвакуировали подбитую немецкую БМП «Мардер» ВСУ с участка ЛБС в Запорожской области

В ходе боя российские военнослужащие попали из вооружения в заднюю часть и корму БМП противника. Пробили десантный отсек, радиаторы и задний погон башни, в результате чего машина загорелась и значительно выгорела изнутри.
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