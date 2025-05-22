Стало известно, по кому из туристов ударит закрытие неба из-за атак БПЛА

МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. Вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что временное закрытие аэропортов РФ из-за угрозы атак беспилотников особенно негативно сказалось на самостоятельных туристах.
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