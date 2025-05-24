Baza: Мизулина попросила СК возбудить дело на депутата Даванкова за клевету

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Следственный комитет России возбудить уголовное дело в отношении вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, критиковавшего её деятельность, передаёт Telegram-канал Baza.
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