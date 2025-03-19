В Университете Торонто назвали 3 способа стать счастливыми раз и навсегда

Психологи утверждают, что наше счастье зависит от нас самих. Ощущать радость, любить жизнь, улыбаться каждому дню — все это можно натренировать, при этом ни деньги, ни другие материальные блага не помогут, эффект если и будет, то временный.
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