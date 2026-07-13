Oil and LNG Tankers Go Dark Again as Hormuz Crisis Deepens

Oil and LNG tankers are back to switching off transponders when transiting the Strait of Hormuz as the latest escalation in the region and last week’s Iranian attacks on commercial ships prompted vessel operators to brave the chokepoint unobserved.
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