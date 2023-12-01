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Автоэксперт Рязанов перечислил три бесполезных опции в автомобиле

Автоэксперт Рязанов перечислил три бесполезных опции в автомобиле

Наиболее бесполезными в современных автомобилях являются функция "старт-стоп", проекционные дисплеи и система бесключевого доступа, сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.

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