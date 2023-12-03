Восток изящно проучил Запад. Ждите неожиданного

КК Коля Колянов Все америкосам крышка с крепкими из нержавеющей стали болтами на ящике пиндосии.

Виктор Рыбаков Вот так с ними надо!А не как Козырев,часами просиживавший в приёмной госсекретаря в ожидании высочайшей аудиенции...