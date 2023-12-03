Похоже, что гегемон, действительно, начал терять своё влияние в мире. Представители восточных стран уже открыто показывают своё пренебрежение американцам и европейцам.
Восток изящно проучил Запад. Ждите неожиданного
Комментарии
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КК
Коля Колянов
Все америкосам крышка с крепкими из нержавеющей стали болтами на ящике пиндосии.
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12 час.
Виктор Рыбаков
Вот так с ними надо!А не как Козырев,часами просиживавший в приёмной госсекретаря в ожидании высочайшей аудиенции...
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12 час.
Аршак Меликджанян
ну козырев, горбачёв, ельцин, младореформаторы это же команда предателей и сволочей, так что по другому не могло и быть.
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11 час.
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