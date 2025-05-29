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Царьград

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МЧС и «Роскосмос»: Космический мониторинг для борьбы с пожарами в РФ

МЧС и «Роскосмос»: Космический мониторинг для борьбы с пожарами в РФ

Министерство чрезвычайных ситуаций России и «Роскосмос» намерены усилить сотрудничество в области космического мониторинга для эффективного выявления очагов природных пожаров и идентификации их виновников.

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