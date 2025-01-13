Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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О "южнорусских", и их претензиях к России

О "южнорусских", и их претензиях к России

Виктор Анисимов Виктор Анисимов Жестко и очень не толерантно, куча тапок в автора полетит.  Царёву, Подоляке, Онуфриенко, Поплавской, Пикте, Монтян, Грубнику, Чадаеву, Губареву, Чаленко, Прилепину и прочей ложнорусской нечисти, пытающимся доказать нам что они более русские чем мы, посвящается.

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