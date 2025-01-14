Теннисистка Калинская снялась с матча и покинула Australian Open — 2025

Российская теннисистка Анна Калинская снялась в последний момент с матча с австралийкой Кимберли Биррелл, который должен был пройти в рамках первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
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