Окончено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Мордовии, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Большой Елховки, 2003 года рождения, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере, совершенном в составе организованной группы.