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Иркутск Сегодня

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Соцфонд разъяснил новые правила назначения единого пособия

С 21 июля 2026 года вступают в силу обновленные правила назначения единого пособия. Основные изменения: Учет ухода за нетрудоспособным: Ранее низкий доход или его отсутствие из-за ухода за нетрудоспособным мог быть уважительной причиной.

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