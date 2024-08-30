Принцы Уильям и Гарри посетили похороны дяди, но не общались друг с другом

Принцы Уильям и Гарри присутствовали на похоронах 82-летнего лорда Роберта Феллоуза, зятя их матери принцессы Дианы, но держались друг от друга подальше, сообщает The Sun.
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