Европа будет вынуждена сдаться на милость России

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Елена Караева Реплика Путина "Мозгов им не хватает" — аптекарски точная оценка сегодняшнего европейского истеблишмента, и что важно, немедленно подтвержденная самими персонажами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии