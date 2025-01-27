«Человек Зеленского в Вашингтоне»: что делал Арахамия на вечеринке у Трампа?

Принадлежащее семье бывшего офицера российских спецслужб, а ныне британского барона Александра Лебедева издание The Independent утверждает, что Дональд Трамп хочет остановить войну уже к весне, причем, на выгодных для Украины условиях.
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