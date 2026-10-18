Что мешает «Lockheed Martin» завалить заказчиков самыми «продвинутыми» ракетами-перехватчиками РАС-3MSE Виталий Орлов Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press Не зря на Руси говорят: «Мал золотник, да дорог».
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