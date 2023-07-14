Морена, у меня есть вопрос, на который мне не могут дать ответ. У моей знакомой дома проблемы. У мужа слабость по мужской части, а на работе есть мужчина, с которым случился роман.
У мужа проблемы, а на работе есть мужчина, с которым случился роман
Комментарии
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Платон Платонов
Ну, если муж/жена не получают в семье то, что им необходимо, ничего страшного в том, что они получают это из других источников. Трахаться вне семьи, это не измена. Заповедь, не прелюбодействуй, не запрещает половые связи вне брака. У нас принято не верное толкование этой Заповеди.
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