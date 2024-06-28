Испытание НАСА: Земля не готова предотвратить крупный удар астероида Максим МорозовВ эпоху, когда исследование космоса захватывает наше воображение, нашего внимания требует другая космическая проблема: потенциальная угроза столкновения астероида с Землей.
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