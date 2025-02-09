Глава иракского МИД: Ирак и Марокко отвергают план переселения палестинцев

Политика как она есть

Ирак и Марокко считают неприемлемым план переселения палестинцев из сектора Газа. Об этом заявил в Рабате заместитель премьер-министра Ирака, министр иностранных дел республики Фуад Хусейн, его слова приводит информационный портал Hespress.