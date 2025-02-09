Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 063 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    🙏🙏🙏Царство небесное 🙏Народный артист С...
  • Андрей Шишинов
    Привезти трупы наёмников (если есть документы подтверждающие гражданство польши) в Москву, выложить в мешках около по...В освобожденном Д...
  • Иосиф Калинин
    Значит, подкармливать бандеровцев печеньками и провоцировать их на войну с Россией - это США! А когда печеньки кончил...Стала известна по...

Глава иракского МИД: Ирак и Марокко отвергают план переселения палестинцев

Глава иракского МИД: Ирак и Марокко отвергают план переселения палестинцев

Ирак и Марокко считают неприемлемым план переселения палестинцев из сектора Газа. Об этом заявил в Рабате заместитель премьер-министра Ирака, министр иностранных дел республики Фуад Хусейн, его слова приводит информационный портал Hespress.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх