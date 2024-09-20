Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Игорь
    Юстас ты полезный идиот для западной разведки...Зачем пятая колон...
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Провокация, которая показала западному обывателю мизерную цену его жизни

Провокация, которая показала западному обывателю мизерную цену его жизни

То, что Западу наплевать на жизни простых украинцев, думаю, ясно всем. Впрочем, как и на жизни русских.

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Комментарии
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АЕ
Александр Евдокимов
Вспомните Грузию, как грузин подставили! И какой визг стоял про кровожадных Русских!
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14 час.
Вик Норд
И что они расскажут Красному Кресту? Как они наводили украинскую авиацию,с артиллерией на Донецк вместе ОБСЕ?Все они ТАМ подонки,ВСЕ...,даже те кого они сами и убили,там нет невиновных...,я так же помню как они Дудаеву,с Басаевым &quot;медицинскую,и гуманитарную&quot; помощь возили,лечили боевиков,и арабских наёмников в лучших госпиталях Запада,как об*являли их борцами за свободу,и требовали освободить террористов,на этом основании,их действительно нужно определить как военную цель,эти международные кук-клус-клановцы,занимаются чем угодно,наркотой,чёрной трансплантологией,похищением(вывозом) детей,но только не тем для чего их создал Анри Дюнан...
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12 час.
Леонид Руси
Да ясно уже нам всем, что педерасты запада и Бандерлогии... хотят захватить нас чтобы потом уничтожить. Да им нужна наша территория, а глупые каклы... расходный материал... Но пидоры и сатанисты только мечтают... Скорее мы уничтожим их гнездо разврата, чем они захватят Святую Русь! А то, что русские... самая совершенная нация, тому есть доказательства... Именно Россия под знаком Водолея. А Водолей на шахматной доске... это белая королева... К тому же планета вошла в эру Водолея на 2000 лет... До этого была эра Рыб, и евреи, таки, Рыбы... белый король. И уж, конечно, слабые Близнецы, Пиндосия... белый слон... и Наглия... белая пешка... не могут никак повлеять на эти факты )))
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8 час.

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