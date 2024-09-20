Провокация, которая показала западному обывателю мизерную цену его жизни

И что они расскажут Красному Кресту? Как они наводили украинскую авиацию,с артиллерией на Донецк вместе ОБСЕ?Все они ТАМ подонки,ВСЕ...,даже те кого они сами и убили,там нет невиновных...,я так же помню как они Дудаеву,с Басаевым "медицинскую,и гуманитарную" помощь возили,лечили боевиков,и арабских наёмников в лучших госпиталях Запада,как об*являли их борцами за свободу,и требовали освободить террористов,на этом основании,их действительно нужно определить как военную цель,эти международные кук-клус-клановцы,занимаются чем угодно,наркотой,чёрной трансплантологией,похищением(вывозом) детей,но только не тем для чего их создал Анри Дюнан...

Леонид Руси

Да ясно уже нам всем, что педерасты запада и Бандерлогии... хотят захватить нас чтобы потом уничтожить. Да им нужна наша территория, а глупые каклы... расходный материал... Но пидоры и сатанисты только мечтают... Скорее мы уничтожим их гнездо разврата, чем они захватят Святую Русь! А то, что русские... самая совершенная нация, тому есть доказательства... Именно Россия под знаком Водолея. А Водолей на шахматной доске... это белая королева... К тому же планета вошла в эру Водолея на 2000 лет... До этого была эра Рыб, и евреи, таки, Рыбы... белый король. И уж, конечно, слабые Близнецы, Пиндосия... белый слон... и Наглия... белая пешка... не могут никак повлеять на эти факты )))