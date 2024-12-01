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Закон, порядок, государство

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В Республике Крым открыта первая молельная комната для военнослужащих, исповедующих ислам

В Республике Крым открыта первая молельная комната для военнослужащих, исповедующих ислам

Новый молитвенный зал оборудован с учетом всех традиционных аспектов религии – уголком для совершения намаза, возможностью читать Коран и проводить духовные обряды.

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