Экс-чемпион UFC Джуниор Дос Сантос стал бойцом лиги Хабиба

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос подписал контракт с лигой Eagle FC, которая принадлежит Хабибу Нурмагомедову.

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