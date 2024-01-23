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Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Газе и Красном море

Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Газе и Красном море

В ходе прошедшей 22 января встречи главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом в Нью-Йорке на полях мероприятий Совета Безопасности ООН дипломаты обсудили ситуацию в секторе Газа, а также выразили обеспокоенность обстановкой в акватории Красного моря, где США и ряд других стран атаковали Йемен.

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