Главы МИД России и Ирана обсудили ситуацию в Газе и Красном море

В ходе прошедшей 22 января встречи главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергея Лаврова с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом в Нью-Йорке на полях мероприятий Совета Безопасности ООН дипломаты обсудили ситуацию в секторе Газа, а также выразили обеспокоенность обстановкой в акватории Красного моря, где США и ряд других стран атаковали Йемен.