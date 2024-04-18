За ночь российские средства ПВО уничтожили две ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и два воздушных шара

Над несколькими регионами России сегодня ночью, 18 апреля, средства противовоздушной обороны уничтожили две ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 беспилотников и два воздушных шара, по информации Минобороны.
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