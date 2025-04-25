Инвестиции в торгах по банкротству. Ежедневный список лотов опубликованных на ЕФРСБ 25.04.2025

Поиск, приобретение, осмотр любого имущества на торгах Москва и Московская область Объекты недвижимости:; Здание, номер: 50:08:0050141:375, назначение имущества: здание газохимического комплекса, площадь: длина 719 м, расположенное по адресу: Московская область, Истринский район, Ивановское сельское поселение, ДНП «Лужки», дом 3а; Здание, кадастровый номер: 50:08:0050141:376, назначение имущества: здание газохимического комплекса, площадь 2 м2, расположенное по адресу: Московская область, Истринский район, Ивановское сельское поселение, ДНП «Лужки», дом 3а; Здание, номер: 50:08:0050141:377, назначение имущества: здание газохимического комплекса, площадь: длина 97 м, расположенное по адресу: Московская область, Истринский район, Ивановское сельское поселение, ДНП «Лужки», дом 3а.