Рубль уверенно растет. Курсы доллара и евро на 6 декабря

Российская валюта продолжает уверенно расти.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 декабря 2024 года, составляет 103,3837 рубля (прежнее значение — 104,2361 рубля), официальный курс евро — 109,7802 рубля (предыдущий показатель — 110,2041 рубля).
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