С ювелирной точностью: удар ВС РФ сложил пополам Харьковскую телебашню

Игорь Круглий

Анатолий, вы забыли, как в начале СВО наши попали в аппаратный зал, а точнее окно помещения в здании телецентра в Киеве, откуда велись передачи. Да там потом всё нужно было проводить сначала. Это и время и деньги. Но факт точной работы был показан. Если не ошибусь и аппаратный зал телевышки тоже был.