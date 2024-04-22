22 апреля украинские нацисты вновь предприняли попытку атаковать Белгород. На подлёте к городу наши расчёты ПВО в 15:40 сбили ракету ТРК "Точка-У".
С ювелирной точностью: удар ВС РФ сложил пополам Харьковскую телебашню
Комментарии
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Виктор Шилин
Отлично. Пусть переходят на фильмоскопы, если кто помнит.
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6 час.
Игорь Круглий
Анатолий, вы забыли, как в начале СВО наши попали в аппаратный зал, а точнее окно помещения в здании телецентра в Киеве, откуда велись передачи. Да там потом всё нужно было проводить сначала. Это и время и деньги. Но факт точной работы был показан. Если не ошибусь и аппаратный зал телевышки тоже был.
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6 час.
Галина Смирнова
Помимо денацификации и демилитаризации, Украина нуждается также в десоветизации и декоммунизации. Так что надо помогать по мере сил)
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3 час.
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