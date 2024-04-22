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Закон и Порядок

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С ювелирной точностью: удар ВС РФ сложил пополам Харьковскую телебашню

С ювелирной точностью: удар ВС РФ сложил пополам Харьковскую телебашню

22 апреля украинские нацисты вновь предприняли попытку атаковать Белгород. На подлёте к городу наши расчёты ПВО в 15:40 сбили ракету ТРК "Точка-У".

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Комментарии
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Виктор Шилин
Отлично. Пусть переходят на фильмоскопы, если кто помнит.
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6 час.
Игорь Круглий
Анатолий,  вы забыли,  как в начале  СВО  наши  попали в аппаратный  зал,  а точнее  окно помещения  в здании  телецентра  в Киеве,  откуда  велись  передачи.  Да там  потом  всё  нужно  было  проводить  сначала.  Это и время  и деньги.  Но факт  точной  работы  был  показан.  Если  не ошибусь  и аппаратный  зал  телевышки  тоже  был.
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6 час.
Галина Смирнова
Помимо денацификации и демилитаризации, Украина нуждается также в десоветизации и декоммунизации. Так что надо помогать по мере сил)
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3 час.

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