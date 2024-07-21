Трамп на митинге заявил, что получил пулю за демократию и сравнил Пелоси с собакой

Бывший американский лидер Дональд Трамп провел свой первый предвыборный митинг с момента покушения. Политик посвятил значительную часть речи высмеиванию демократов и в какой-то момент сравнил экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси с собакой, пишет Reuters.
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