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Трамп на митинге заявил, что получил пулю за демократию и сравнил Пелоси с собакой

Трамп на митинге заявил, что получил пулю за демократию и сравнил Пелоси с собакой

Бывший американский лидер Дональд Трамп провел свой первый предвыборный митинг с момента покушения. Политик посвятил значительную часть речи высмеиванию демократов и в какой-то момент сравнил экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси с собакой, пишет Reuters.

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