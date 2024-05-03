Тренировка перед войной: НАТО обостряет ситуацию в Сувалкском коридоре

Где тонко, там и рвется Коридоры сейчас в моде. Особую обеспокоенность вызывает Зангезурский коридор, который очень желает проложить Азербайджан по территории Армении к своему эксклаву Нахичеванской Автономной Республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии