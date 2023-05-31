При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадало 36 человек

Число пострадавших при обрушении трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону возросло до 36 человек. Об этом в среду, 31 мая, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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