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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бучневич продлил серию игр с очками до 8 – 0+1 с «Далласом». У него 2+6 на отрезке и 20 баллов в 29 матчах в сезоне

Форвард «Сент-Луиса» стал одним из ассистентов при единственной шайбе команды в матче с «Далласом» (1:2 ОТ).

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