Зумеры в России верят в диплом сильнее поколения 35–44 лет

Большинство россиян (67%) при повторном выборе в 18 лет снова поступили бы в университет или колледж.
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